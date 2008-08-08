МЧС предупреждает об угрозе селевых потоков в Карпатах
15:42, 08 августа 2008Общество
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Ожидается подъем уровня воды
Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций предупреждает об угрозе формирования селевых потоков в горных районах Карпат.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, 9-10 августа на реках Карпатского региона ожидается подъем уровня воды на 0,5-1,5 м над текущим. При сильных ливнях местами возможно формирование значительного местного и склонового стока.
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