МЧС предупреждает об угрозе селевых потоков в Карпатах

Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций предупреждает об угрозе формирования селевых потоков в горных районах Карпат.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, 9-10 августа на реках Карпатского региона ожидается подъем уровня воды на 0,5-1,5 м над текущим. При сильных ливнях местами возможно формирование значительного местного и склонового стока.