Из-за серьезного ДТП на Старом мосту в Днепре образовалась пробка (фото)
16:40, 30 мая 2016Общество
1604
На Старом (Амурском) мосту в Днепре примерно в 15:00 произошла крупная авария.
056.ua
Столкнулись два автомобиля. Об этом 056.ua сообщили очевидцы происшествия. Подтверждение пришло также и из пресс-службы патрульной полиции.
Подробности ДТП выясняются / 056.ua
Подробности ДТП выясняются, но в настоящее время известно, что в районе аварии в сторону левого берега сильно затруднено движение.
На мосту образовалась пробка / 056.ua
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter