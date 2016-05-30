Из-за серьезного ДТП на Старом мосту в Днепре образовалась пробка (фото)

16:40, 30 мая 2016
Общество
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На Старом (Амурском) мосту в Днепре примерно в 15:00 произошла крупная авария.

056.ua

Столкнулись два автомобиля. Об этом 056.ua сообщили очевидцы происшествия. Подтверждение пришло также и из пресс-службы патрульной полиции.

056.ua

Подробности ДТП выясняются, но в настоящее время известно, что в районе аварии в сторону левого берега сильно затруднено движение. 

056.ua

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