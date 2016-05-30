Убийство крымской татарки на оккупированном полуострове: подозреваемый задержан
13:50, 30 мая 2016Общество
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29 мая 2016 года в Старом Крыму убили Алиеву Мумине, 35 лет, жительницу села Изюмовка Ислям-Терекского (бывшего – Кировского) района.
На оккупированном полуострове убили крымскую татарку / Фото УНИАН
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров.
"По горячим следам благодаря братьям убитой Мумине один из убийц пойман. Им оказался Гнездилов Алексей, житель Старого Крыма", - говорится в его сообщении.
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Как выяснило следствие, Мумина Алиева закрыла магазин, но домой не дошло - ее похитили двое неизвестных, передает ТСН. Позже женщину нашли мертвой. По видео с камер наблюдения удалось установить нападающих.
По предварительной информации, среди подозреваемых бывший сотрудник правоохранительных органов. Второй - наркоман.
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