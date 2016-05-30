В Днепропетровске презентовали выставку "Без места", посвященную переселенцам в Украине

Фестиваль начался открытием выставки "Без места", посвященной переселенцам в Украине, сообщает Радио Свобода.

Инсталляцию "Зал прибытия" расположили в зале ожидания железнодорожного вокзала "Днепропетровск-Южный". Творение дизайнеров имеет вид огромного куба, состоящего из разноцветной, будто "спрессованной" одежды и обуви, что уже были в употреблении.

По словам организаторов, представителей объединения "Культура медиальная", арт-объект должен напоминать зрителям о проблемах, связанных с переселенцами в Украине, а также о ценности человеческого сочувствия обездоленным.

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"Кто-то увидит в кубе в спешке собранные переселенцами вещи, кто-то –материальные ценности, за которые переселенцы не оставляют своих полуразрушенных домов, рискуя жизнью. А другой человек увидит старье, которое вместо того, чтобы выбросить в порыве сострадания люди передают вынужденным переселенцам. Куб – это позиция. И мы ею ограничены", – говорят организаторы.

Выставку дополняют два зала с медиа-инсталляциями – "Транзитная зона" и "Зал ожидания", где на десятке мультимедийных экранов и на широком экране демонстрируют видеорассказы вынужденных переселенцев из Донбасса и Крыма, которые рассказывают свои истории выезда с родины и адаптации к новым условиям.

Организаторы говорят, что выбрали железнодорожный вокзал "Южный" местом для выставки не случайно: вокзал с его типичной советской архитектурой, большим соцреалистическим мозаичным панно и захламленной территорией видится им как "место неопределенного состояния".

По официальным данным, в Днепропетровской области насчитывается более 80 тысяч переселенцев из Донбасса и Крыма.