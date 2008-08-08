В Киевском центре сердца проведено 400 операций

В Киевском городском центре сердца лишь за 4 месяца работы были проведены 400 операций.

Об этом заявил сегодня директор Киевского городского центра сердца Борис ТОДУРОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, по его словам, свою первую операцию врачи Центра провели в апреле, а уже в июле их насчитывалось более 400.

Кроме этого, как отметил Б.ТОДУРОВ, со дня открытия Киевского городского центра сердца в его поликлиническом отделении было обследовано более 2,5 тыс. пациентов, проведено 420 коронарографий, выполнено более 100 стентувань коронарных сосудов.

По словам Б.ТОДУРОВА, до конца этого года в Центре планируется провести еще полторы тысячи операций. «70% наших пациентов являются киевлянами, остальные 30 приезжают за помощью с других регионов Украины», - сообщил директор Киевского городского центра сердца.

Как сообщалось, Киевский городской центр сердца строился больше 3-х лет и был введен в эксплуатацию в декабре 2007-го года. Это уникальное медицинское заведение, оснащенное самым современным медицинским оборудованием, аналогов которому нет в Украине.