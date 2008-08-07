McDonald's пообещал повысить цены

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald`s в ближайшее время может повысить цены, сообщает агентство Reuters. Причиной стали растущие затраты сети, в том числе, на продукты.

В первом полугодии компания уже увеличила стоимость своих блюд - на четыре процента в США и на два процента - в Европе. В McDonald`s уже проводились пробные продажи двойных чизбургеров, которые составляют основу так называемого "долларового меню", по цене в 1,29 доллара. Между тем американцы уже привыкли, что этот популярный сэндвич стоит один доллар.

В июле компания опубликовала финансовые результаты своей работы за второй квартал 2008 года. Согласно этим данным, продажи сети в мире выросли на 6,1 процента. За первые три месяца текущего года этот показатель вырос на 7,4 процента.

В сети McDonald`s работает более 30 тысяч ресторанов в 118 странах мира. Штат компании превышает 440 тысяч человек.

Лента.ру