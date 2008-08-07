Кто хочет поехать на Олимпиаду, обращайтесь в НОК

В соответствии с разъяснением Оргкомитета Олимпийских игр, граждане иностранных государств – владельцы Олимпийской идентификационной и Аккредитационной карточек и действующего национального паспорта для выезда за границу, могут многократно въезжать и выезжать с территории КНР, включая САР Гонконг и САР Макао, с 00.00 часов 8 июля 2008 года до 23.59 23 сентября 2008 года (время пекинское) без необходимости оформления визы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, это касается и владельцев Паралимпийской идентификационной и Аккредитационной карты, срок пользования которыми как многократными визами продлится с 00.00 6 августа 2008 года до 23.59 16 октября 2008 года.

Болельщики, которые хотят посетить Олимпиаду, должны обращаться в Национальный олимпийский комитет Украины, который будет предоставлять им билеты на соревнования, а также помощь в приобретении авиабилетов и размещении в гостиницах. В этом случае наличие билетов на соревнования является основанием для оформления Посольством КНР в Киеве въездных китайских виз, отмечает МИД Украины.

Вопросами, связанными с посещением Олимпиады почетными гостями НОК и Национального комитета спорта инвалидов Украины, занимаются указанные организации.

Также МИД информирует, что в соответствии с двусторонним украинско-китайским Соглашением о взаимных поездках граждан, владельцы дипломатических и служебных паспортов въезжают, выезжают и следуют транзитом через территорию другой договорной стороны без виз.