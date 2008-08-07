Укртелеком создаст дочку в Германии

Акционерами ОАО «Укртелеком» на сегодняшнем общем собрании принято решение создать дочернее предприятия компании в Германии под названием «Укртелглобал», если данное название нельзя будет зарегистрировать в Германии, то оно будет изменено.

Как передает корреспондент УНИАН, местом дислокации предприятия будет Франкфурт-на-Майне.

Предприятие будет создано в форме общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 25 тыс. евро.

Собрание поручило уполномочить председателя правления Георгия ДЗЕКОНА на создание дочернего предприятия и получение лицензии НБУ на инвестиции за рубеж.

Цель создания предприятия – предоставление телекоммуникационных услуг, фиксированной и мобильной связи, Интернета, Ай-Пи-телефонии, а также сотрудничество с зарубежными операторами и др.

Собрание также приняло решение о создании в составе «Укртелекома» нового филиала «Центр продажи услуг».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве проходит собрание акционеров ОАО «Укртелеком». В нем принимают участие 262 лица, из них 253 физических лица с общим числом акций 0,33% и 9 юридических лиц (94%).

Общим собранием акционеров «Укртелекома» утвержден отчет Правления по результатам деятельности компании «Укртелеком» в 2007 году.

Отчет Наблюдательного совета ОАО «Укртелеком» на собрании акционеров не состоялся. Как сообщил руководитель аппарата НС "Укртелекома" Сергей ВАСЬКОВСКИЙ, "Наблюдательный совет в 2007 году не собирался, докладывать нечего».

Собрание акционеров ОАО «Укртелеком» утвердило распределение прибыли по итогам 2007 года и норматив ее распределения на 2008 год.

Так, 40% прибыли 2007 года или 106,8 млн. грн. направляется в фонд на развитие предприятия; 5% прибыли или 13,3 млн. грн. направляется в фонд резерва предприятия; 25% или 66,7 млн. грн. - в фонд материального поощрения работников предприятия; 30% прибыли за 2007 год или 80,1 млн. грн. направляется на выплату дивидендов. Из них порядка 74,4 млн. грн. дивидендов направляется государству как основному акционеру компании.

Начало выплаты дивидендов - с 11 августа 2008 года, конец выплаты - 7февраля 2009 г.

Собрание акционеров ОАО "Укртелеком" переизбрало органы управления компанией.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил финансовый план ОАО «Укртелеком» на 2008 год, которым предусмотрено, что компания получит 7 млрд. 498 млн. 800 тыс. грн. доходов в 2008 году, расходы будут достигать 7 млрд. 490 млн. 100 тыс. с прибылью 8,7 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» - национальный оператор фиксированной связи (более 10 млн. абонентов), компания оказывает также услуги мобильной связи (более 16 тыс. абонентов).

Доход компании в 2007 году составил более 8 млрд. грн., чистая прибыль - 267 млн. грн., что по сравнению с 2006 годом меньше на 40%, а с 2005 годом - в 2 раза.