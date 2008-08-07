Во время взрыва в Сочи погибла украинка

Сегодня во время взрыва на пляже в Сочи одна гражданка Украины погибла и еще одна получила многочисленные ранения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на информацию Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону.

В настоящее время раненая гражданка Украины находится в реанимационном отделении Сочинской городской больницы. По оценке российских медиков, угрозы ее жизни нет.

Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону продолжает выяснять обстоятельства трагедии и принимает меры с целью организации репатриации тела погибшей соотечественницы в Украину и обеспечения оказания надлежащей медицинской помощи пострадавшей украинке.

Как сообщал УНИАН, взрыв в Лазаревском районе Сочи на пляже произошел сегодня утром. Сработало неустановленное взрывное устройство. Два человека погибли, четверо ранены. С пляжа были эвакуированы люди.

Тип и мощность взрывного устройства устанавливаются.