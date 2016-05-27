Городской архив Львова собираются строить на ул. Пулюя

Это решение поддержали 47 депутатов, сообщает ZIK.

"Предоставить Львовскому коммунальному предприятию "Рембуд" разрешение на изготовление проекта землеустройства насчет отведения земельного участка ориентировочной площадью 0,6 га на ул. Трускавецкой – ул. И. Пулюя в постоянное пользование для строительства и обслуживания архива для нужд города за счет земель, не предоставленных в собственность или пользование", – говорится в пояснительной записке.

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Согласно документу, строительство современного городского архива обеспечит реализацию государственной политики в области архивного дела и делопроизводства, управления архивным делом на территории Львова, позволит максимально эффективно оказывать услуги жителям города.