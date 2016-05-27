Как украинские школьники праздновали Последний звонок (фоторепортаж)

17:49, 27 мая 2016
Общество
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Украинские школьники 27 мая праздновали Последний звонок.

Святкування Останнього дзвоника в одній з київських шкіл / УНІАН

Утром в школах прошли торжественные "линейки" по случаю закрытия учебного года, а в классах проводились заключительные уроки.

Следует отметить, что в этом году еще больше украинских учеников выбрали в качестве наряда на Последний звонок вышиванки.

Фотокорреспонденты УНИАН побывали на праздниках в нескольких украинских школах – в Киеве, Львове, Житомире, школе с венгерским языком обучения в Ужгороде, а также в школе в селе Мощун Киевской области.

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Отметим, в Мощуне в этом году школу закончили всего два выпускника.

В то же время Последний звонок в киевской школе № 63 посетили премьер-министр Украины Владимир Гройсман, мэр Киева Виталий Кличко и министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

После торжественной части в школах выпускники 11 классов отправились гулять по своим городам. Не обошлось и без купания в фонтанах.

Выпускники во время празднования Последнего звонка в Киевской средней общеобразовательной школе № 63
Выпускники во время празднования Последнего звонка в Киевской средней общеобразовательной школе № 63 /  © УНИАН
Выпускник несет первоклассницу, которая звонит в ''последний'' звоночек в киевской школе
Выпускник несет первоклассницу, которая звонит в "последний" звоночек в киевской школе /  © УНИАН
Выпускники перед началом празднования Последнего звонка в киевской школе №63
Выпускники перед началом празднования Последнего звонка в киевской школе №63 /  © УНИАН
Премьер Владимир Гройсман, мэр Киева Виталий Кличко и министр образования Лилия Гриневич приняли участие в праздновании Последнего звонка в киевской школе № 63
Премьер Владимир Гройсман, мэр Киева Виталий Кличко и министр образования Лилия Гриневич приняли участие в праздновании Последнего звонка в киевской школе № 63 /  © УНИАН
Гройсман и Кличко фотографируются с учениками
Гройсман и Кличко фотографируются с учениками /  © УНИАН
© УНИАН
Празднование Последнего звонка в Житомире
Празднование Последнего звонка в Житомире /  © УНИАН
Празднование Последнего звонка в Житомире
Празднование Последнего звонка в Житомире /  © УНИАН
Ученики на ''линейке'' в житомирской школе
Ученики на "линейке" в житомирской школе /  © УНИАН
Ученики на ''линейке'' в житомирской школе
Ученики на "линейке" в житомирской школе /  © УНИАН
Празднование Последнего звонка в Житомире
Празднование Последнего звонка в Житомире /  © УНИАН
Празднование Последнего звонка в Житомире
Празднование Последнего звонка в Житомире /  © УНИАН
В селе Мощун Киевской области школу закончили всего два выпускника
В селе Мощун Киевской области школу закончили всего два выпускника /  © УНИАН
Последний звонок в селе Мощун
Последний звонок в селе Мощун /  © УНИАН
Праздник Последнего звонка в селе Мощун
Праздник Последнего звонка в селе Мощун /  © УНИАН
Последний звонок в селе Мощун
Последний звонок в селе Мощун /  © УНИАН
Празднование Последнего звонка 2016 в Львове
Празднование Последнего звонка 2016 в Львове /  © УНИАН
Празднование Последнего звонка 2016 в Львове
Празднование Последнего звонка 2016 в Львове /  © УНИАН
Празднование Последнего звонка 2016 в Львове
Празднование Последнего звонка 2016 в Львове /  © УНИАН
Празднование Последнего звонка 2016 в Львове
Празднование Последнего звонка 2016 в Львове /  © УНИАН
Празднования Последнего звонка в одной из киевских школ
Празднования Последнего звонка в одной из киевских школ /  © УНИАН
Празднования Последнего звонка в одной из киевских школ
Празднования Последнего звонка в одной из киевских школ /  © УНИАН
Празднования Последнего звонка в одной из киевских школ
Празднования Последнего звонка в одной из киевских школ /  © УНИАН
Празднование Последнего звонка в школе №10 им. Габора Дойки с венгерским языком обучения
Празднование Последнего звонка в школе №10 им. Габора Дойки с венгерским языком обучения /  © УНИАН
Празднование Последнего звонка 2016 в Ужгороде
Празднование Последнего звонка 2016 в Ужгороде /  © УНИАН
Празднование Последнего звонка 2016 в Ужгороде
Празднование Последнего звонка 2016 в Ужгороде /  © УНИАН
Киевские выпускники купаются в фонтанах и гуляют в центре города
Киевские выпускники купаются в фонтанах и гуляют в центре города /  © УНИАН
Киевские выпускники купаются в фонтанах и гуляют в центре города
Киевские выпускники купаются в фонтанах и гуляют в центре города /  © УНИАН
Киевские выпускники купаются в фонтанах и гуляют в центре города
Киевские выпускники купаются в фонтанах и гуляют в центре города /  © УНИАН
Киевские выпускники купаются в фонтанах и гуляют в центре города
Киевские выпускники купаются в фонтанах и гуляют в центре города /  © УНИАН
Киевские выпускники в центре города
Киевские выпускники в центре города /  © УНИАН
Киевские выпускники в центре города
Киевские выпускники в центре города /  © УНИАН

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