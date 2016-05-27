Как украинские школьники праздновали Последний звонок (фоторепортаж)
Украинские школьники 27 мая праздновали Последний звонок.
Утром в школах прошли торжественные "линейки" по случаю закрытия учебного года, а в классах проводились заключительные уроки.
Следует отметить, что в этом году еще больше украинских учеников выбрали в качестве наряда на Последний звонок вышиванки.
Фотокорреспонденты УНИАН побывали на праздниках в нескольких украинских школах – в Киеве, Львове, Житомире, школе с венгерским языком обучения в Ужгороде, а также в школе в селе Мощун Киевской области.
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Отметим, в Мощуне в этом году школу закончили всего два выпускника.
В то же время Последний звонок в киевской школе № 63 посетили премьер-министр Украины Владимир Гройсман, мэр Киева Виталий Кличко и министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.
После торжественной части в школах выпускники 11 классов отправились гулять по своим городам. Не обошлось и без купания в фонтанах.