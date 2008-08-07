НКРЭ повысила тарифы на транспортировку и поставку газа

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики с 1 сентября текущего года повысила тарифы на транспортировку природного газа распределительными трубопроводами и его поставку предприятиям по газоснабжению и газификации.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на своем заседании в четверг.

В частности, средневзвешенный тариф на распределение газа, с учетом общего объема транспортировки газа и плановой тарифной выручки для облгазов, повысится на 46,2% - 81,3 грн. за тыс. куб. м (без НДС).

Средневзвешенный тариф на поставку природного газа обгазов вырастет на 28,7% - до 34,50 грн. за тыс. куб. м, без НДС.

Общий тариф на транспортировку природного газа для потребителей Украины вырастет на 27,7% (с 96,30 до 122 грн. за тыс. куб. м без НДС).

При утверждении тарифов НКРЭ учитывала убытки компаний в связи с ростом расходов по закупке импортного газа для технологических нужд на оплату труда.

Повышение тарифов позволит повысить среднюю заработную плату до 2500 грн.

Тарифы вводятся в действие с 1 сентября 2007 года.

С тарифами по каждому газопоставляющему предприятию вы можете ознакомиться в выпуске УНИАН «Энергетика» № 101.