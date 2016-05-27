Готовится ходатайство о содержании под стражей подозреваемого в нападении на жену Турчинова - прокуратура

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева.

Как отмечается в сообщении, мужчине, который с ножом напал на сотрудницу столичного университета, сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (незаконченное покушение на умышленное убийство).

25 мая около 16.00 подозреваемый вошел в помещение столичного университета и с ножом набросился на одну из сотрудниц заведения, которую ошибочно принял за жену секретаря СНБО Анну Турчинову. Преступные действия нападавшего удалось пресечь работнику Государственной службы охраны, который и задержал злоумышленника.

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Учитывая то, что задержанный гражданин является адвокатом, согласно УПК и Закону Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», письменное уведомление о подозрении данному лицу составлено и вручено и.о. прокурора Киева Олегом Валендюком в присутствии защитника подозреваемого.

Как сообщал УНИАН, спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко написал в Facebook, что нападение на жену Турчинова совершил донецкий адвокат Владимир Оленцевич, который в свое время подал иск к экс-президенту Украины Виктору Ющенко за указы о присвоении званий Героев Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу.