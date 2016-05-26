Около двух третей украинцев негативно относятся к назначению Луценко генпрокурором - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), обнародованные сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Читайте такжеЛуценко заявляет, что вместе со следователями изучит материалы по Иловайску

На вопрос «Как Вы вообще относитесь к назначению генеральным прокурором Юрия Луценко - положительно или отрицательно?» 20,3% респондентов ответили «положительно», 59,5% - «отрицательно», еще 20,2% не определились со своим мнением.

Комментируя результаты опроса, руководитель отдела количественных исследований КМИС Антон Грушецкий отметил, что «в целом во всех регионах Украины подавляющее большинство населения негативно восприняло такие назначения». По его словам, эта поддержка может измениться, но «на первом этапе такое назначение не вызывает высокого оптимизма среди населения».

«Трудно сказать, что именно является на самом деле причиной, поскольку это не изучалось – или сама личность Луценко, или способ его назначения. Но в целом пока что население настроено достаточно пессимистично», - добавил эксперт.

Опросы проводились с 13 по 18 мая. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% для показателей близких к 25%, 2% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.