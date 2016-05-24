В ГПУ согласовали формат и график создания Генеральной инспекции - Луценко

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на свой странице в Facebook.

"Согласовали с американскими партнерами формат и график создания Генеральной инспекции, которая будет выявлять оборотней в ГПУ. Буду просить депутатов уточнить для этого закон", - говорится в сообщении.

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Луценко отметил, что конкурсную комиссию с июля может возглавить американский помощник федерального прокурора украинского происхождения Богдан Витвицкий.

"Первичную чистку персонала начнем еще раньше силами Внутренней безопасности", - добавил генпрокурор.