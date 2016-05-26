В Меджлисе заявили, что обыски у крымских татар в Симферополе связаны с якобы борьбой с нелегальными мигрантами

Об этом сообщил первый заместитель председателя Меджлиса крымских татар Нариман Джелял на своей странице в Facebook. «По имеющейся информации, сегодняшние обыски в микрорайоне Каменка Симферополя проводились в рамках борьбы с нелегальными мигрантами. Якобы у Тимура Османова, Хайсера Халилова и Артура Халтаева, ведущих совместное дело, могли работать нелегальные мигранты», - написал Джелял.

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По его словам, это дело административное и, в крайнем случае, грозящее серьезными штрафами.

«Подобные обыски могут проходить в заведениях питания и гостиницах», - отметил представитель Меджлиса.

Как сообщал УНИАН, сегодня адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что в Алупке и Симферополе оккупанты проводят обыски в домах крымских татар. Он разместил на своей странице в Facebook видео обыска в Каменке.

В свою очередь, журналист Шевкет Наматуллаев в социальной сети сообщил следующее: «Обыск в доме Тимура Османова завершился. На данный момент он в сопровождении сотрудников силовых структур на собственной машине едет в Центр «Э» - центр по борьбе с экстремизмом на улицу Декабристов. Также обыски проводятся в домах его друзей - Хайсера и Артура, проживающих в том же микрорайоне Симферополя».