Слухи о землетрясении вызвали панику в Черновцах

Распространение слухов о землетрясении вызвало панику у жителей Черновцов.

Как передает корреспондент УНИАН, слухи о вероятности возникновения землетрясения, которое будто-то будет отголоском мощного разрушительного землетрясения и должно произойти в Румынии, распространяются в городе второй день подряд.

Сегодня с обеда черновчане сотнями оставляли дома и выходили на улицу, матери забирали детей из детсадов, работники десятков предприятий и учреждений не работали. Прошлой ночью в спальных микрорайонах города многие жители многоэтажек не спали и ожидали катаклизма на улицах.

На протяжении лишь этого дня в адрес Черновицкого горсовета поступило свыше тысячи телефонных звонков от взволнованных черновчан, которые просили выяснить причину распространения информации о землетрясении.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре Черновицкого горсовета, слухи и дезинформацию о землетрясении распространяли по телефону среди руководителей предприятий, учреждений и учебных заведений „неизвестные люди, представлявшиеся работниками горисполкома”.

“Конечно, эти люди никакого отношения к мэрии не имеют, а просто занимаются информационным терроризмом. Этих людей срочно должны были бы разыскать сотрудники СБУ”, - отметили в пресс-службе мэрии.

Горисполком просит черновчан не прислушиваться к необоснованным слухам, взвешенно оценивать ситуацию, ориентироваться на официальные источники информации.

“Город работает в привычном режиме, оснований для изменения режима жизнедеятельности у черновчан нет”, - заверяют в официальном сообщении пресс-центра Черновицкого горсовета.

Как сообщил УНИАН начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения городского совета Владимир САМОЛЮК, никаких предпосылок для возникновения в Черновцах землетрясения нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций и сейсмологи опровергли слухи о возможном землетрясении на Буковине и в других западных областях.

Кроме того, по словам начальника сейсмической станции геофизической обсерватории Черновицкого Национального университета им. Ю. Федьковича Андрея НИКОЛАЕВА, на протяжении последних двух дней никаких колебаний земной коры зарегистрировано не было как на территории Буковины, так и на территории Румынии в пределах горного массива Вранча.