На Днепропетровщине СБУ задержала торговцев оружием с военных складов (фото)

Организованную преступную группу, которая на продажу похищала с военных складов оружие и взрывчатку, разоблачила СБУ совместно с военной прокуратурой и полицией, говорится в сообщении на сайте Службы безопасности.

Одновременно с задержанием злоумышленников на территории Днепропетровской и Запорожской областей было проведено десяток обысков в местах возможного укрытия средств поражения.

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Отмечается, что в целом сотрудники СБ Украины изъяли большое количество стрелкового оружия, боевые гранаты разных модификаций и свыше пяти тысяч патронов различного калибра.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 и ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины. Задержанным объявлено о подозрении.