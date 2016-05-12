В Днепропетровске полиция изъяла из автомобиля гранатомет

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, в полицию поступил анонимный звонок о том, что во дворе многоэтажки по ул. Гоголя стоит автомобиль, в котором находится гранатомет РПГ.

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«На место происшествия немедленно направились следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы. При осмотре в салоне автомобиля действительно был обнаружен гранатомет, а также 2 гранаты РГД-5. Хозяин автомобиля установлен. Сейчас он дает показания», - говорится в сообщении полиции.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Гранатомет и боеприпасы будут направлены на экспертизу.