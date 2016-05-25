ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении экс-командира львовского "Беркута"

Об УНИАН сообщили в пресс-службе ГПУ.

По данным ведомства, «обвиняемому инкриминируется превышение власти и своих служебных полномочий во время событий 18 февраля 2014 года на улицах Институтской, Кловском спуске и Михаила Грушевского в Киеве, то есть умышленное выполнение явно преступного приказа, с целью препятствования проведению собраний, демонстрации, уличного шествия, совершение действий лично и подчиненными, которые явно выходят за пределы предоставленных прав и полномочий, что сопровождалось применением насилия, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевших действиями». Как подчеркнули в ГПУ, в результате таких действий пострадали 72 участника этих акций.

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Также экс-командир львовского "Беркута" обвиняется в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и применении насилия к 2 журналистов, что в совокупности привело к тяжким последствиям, а также в «организации угроз причинения вреда здоровью, причинении легких телесных повреждений и побоев руководителю политической партии Украины – народному депутату Украины, народным депутатам Украины в связи с их государственной и общественной деятельностью».

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Кроме того, в ГПУ напомнили, что по результатам расследования событий, происходивших 18 февраля 2014 года на улицах Институтской, Кловском спуске, Михаила Грушевского и Крепостном переулке в Киеве, в организации разгона акции протеста и применение насилия к протестующим также сообщено о подозрении пяти лицам из числа руководства государства и правоохранительных органов, которые объявлены в розыск, и трем правоохранителям - исполнителям этих противоправных действий, обвинительные акты в отношении которых уже рассматриваются в суде.

Досудебное расследование по установлению других организаторов и исполнителей совершенных преступлений во время этих событий продолжается.