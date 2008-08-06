Крупный чиновник налоговой погорел на взятке

В Киеве во время получения взятки в сумме 20 тыс. дол. задержан директор Департамента контроля за производством и обращением спирта, алкогольных напитков и табачных изделий Государственной налоговой администрации Украины.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД, должностное лицо ГНАУ было задержано сегодня работниками Антикоррупционного бюро ГУБОП МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины.

Упомянутые средства должностное лицо требовало и получило от частного предпринимателя за выдачу лицензии на оптовую реализацию алкогольной продукции. Как отмечают стражи порядка, указанный Департамент ГНАУ занимается контролем и выдачей лицензий в сфере производства и обращения спирта, алкогольных напитков и табачных изделий в государстве.

По данному факту Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного. На данный момент осуществляется комплекс оперативно-следственных мероприятий.