Мать Надежды Савченко переживает, что не успела доварить борщ

Об этом написала депутат Верховной Рады Алена Шкрум на своей странице в Facebook.

«Ждем. Волнуемся. Мама переживает, что не успела доварить борщ ... Дай Бог ..!», - говорится в сообщении.

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