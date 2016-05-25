Мать Надежды Савченко переживает, что не успела доварить борщ
13:43, 25 мая 2016Общество
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Мать украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко переживает, что не успела доварить борщ.
Мать Савченко волнуется перед прилетом дочери / скриншот
Об этом написала депутат Верховной Рады Алена Шкрум на своей странице в Facebook.
«Ждем. Волнуемся. Мама переживает, что не успела доварить борщ ... Дай Бог ..!», - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, незаконно осужденная в России украинская летчица Надежда Савченко вылетела на самолёте президента Украины Петра Порошенко из Ростова-на-Дону в Киев.
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