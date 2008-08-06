Украинские военные отправились в Грузию

Группа украинских военнослужащих пройдет курс горно-пехотной подготовки на базе специализированного учебного центра Вооруженных сил Грузии.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, 19 украинских военнослужащих, которые представляют подразделения специального назначения, будут обучаться в рамках Международного курса горно-пехотной подготовки, которая проводится в учебном центре ВС Грузии вблизи города Сачхере.

В Минобороны отмечают, что главная цель курса заключается в подготовке военнослужащих по вопросам организации и ведения боевых задач в горах.

В частности, во время обучения на Международном курсе украинские спецназовцы ознакомятся с системой подготовки специалистов по вопросам организации и проведения подготовки подразделений к действиям в горах, учебно-материальной базой Центра, организационно-штатной структурой горно-пехотных подразделений стран-партнеров НАТО, организацией взаимодействия между различными подразделениями во время проведения операций в горной местности.

Кроме того, украинские военные должны овладеть стандартами, принятыми в армиях стран-членов НАТО по организации и проведению операций в горах, требования Альянса относительно горно-пехотной подготовки, а также процедуры, алгоритм принятия решений на проведение операций в горах и новейшие программы подготовки специалистов горно-пехотного дела.

Как сообщили в Минобороны, на Международном курсе в Грузии украинские военные будут обучаться до 24 августа.