В Днепре военный оркестр сыграет классику рок-музыки

Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель оркестра Госспецтрансслужбы Украины,Богдан Задорожний, передает 056.ua.

"Чем отличается наш коллектив от других оркестров? Прежде всего, тем, что его участники – все молодые люди, максимальный возраст которых достигает 28 лет. Все они заряжены энергией, которая позволяет им исполнять различные трюки во время исполнения музыкальных произведений", - сообщил Задорожний.

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"В нашем выступлении огромный упор мы делаем на шоу. В репертуар оркестра входят известные произведения таких групп как Deep Purple, Queen, Bon Jovi, Offspring, а также наши украинские наиболее популярные произведения. В рамках концерта мы планируем продемонстрировать около 70% нашей программы", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине могут появиться новые туристические маршруты.