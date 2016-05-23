На Днепропетровщине могут появиться новые туристические маршруты

Об этом сообщили в управлении молодежи и спорта Днепропетровской облгосадминистрации.

Соответствующие туристические маршруты были разработаны во время всеукраинского обучающего семинара с участием краеведов, гидов, экскурсоводов и молодежи со всей Украины. Лекции на семинаре читали известные историки и специалисты по туризму.

В течение трех дней участников обучали, как создавать патриотические экскурсии. Показали это на практике. Гости посетили экскурсию по маршруту «Киев украинский» и заново открыли для себя выдающиеся места столицы.

Под руководством специалистов участники разработали маршруты экскурсий, связанных с собственным регионом.

Для тех, кто интересуется родным краем, раскроют малоизвестные страницы истории Днепропетровщины. Пропагандировать идеи украинства будут на экскурсиях в Петриковщину, Кодацкую крепость, к могиле запорожца Ивана Сирко и другие выдающиеся исторические места. Присоединиться к проекту могут все желающие.