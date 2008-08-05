Возбуждено дело против офицера за использование труда матроса
Сообщает пресс-служба МО
Военный прокурор Севастопольского гарнизона возбудил уголовное дело в отношении начальника медицинской службы Севастопольского военно-морского института, подполковника медицинской службы.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины.
Как выяснилось в ходе досудебного следствия, начиная с декабря 2007 года и по май 2008 года, подполковник медицинской службы ежедневно использовал для выполнения тяжелых строительных работ на собственной усадьбе и вывоза строительного мусора одного из военнослужащих срочной службы.
По данным фактам в отношении подполковника медицинской службы возбуждено уголовное дело по статье 423 Уголовного кодекса Украины “Злоупотребление военным служебным лицом властью или служебным положением”.