Апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы мэра Вышгорода на отстранение его от должности
Апелляционный суд Киева перенес на 1 июня рассмотрение жалобы мэра Вышгорода Алексея Момота на отстранение его от должности в связи с обвинением в получении взятки в особо крупных размерах.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд принял на сегодняшнем заседании.
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В начале судебного заседания сторона обвинения сообщила суду, что 20 мая была изменена подсудность дела и определено его дальнейшее расследование за Национальным антикоррупционным бюро Украины. Поэтому у прокуратуры в настоящее время нет соответствующих полномочий для участия в судебном процессе.
Суд, посовещавшись на месте, принял решение перенести рассмотрение жалобы на 1 июня на 12.15, чтобы НАБУ имело возможность обеспечить участие своих представителей в судебном заседании.
Как сообщал УНИАН, 14 апреля СБУ заявила о задержании мэра Вышгорода, который якобы требовал взятку в размере 1 млн евро, и пятерых посредников.
По данным правоохранителей, он требовал взятку от представителя строительной компании за нерасторжение договора аренды участка и несоздание препятствий при застройке микрорайона.
17 апреля Печерский райсуд Киева избрал Момоту меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн. 18 апреля за Момота был внесен залог, и он вышел из СИЗО.
Позже Печерский райсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры Киевской области об отстранении Момота от должности мэра Вышгорода.
В свою очередь Момот отвергает обвинения во взяточничестве.