СБУ задержала мэра Вышгорода, требовавшего взятку в 1 миллион евро (фото)

Как сообщает пресс-центр СБУ, вымогатель требовал 1 миллион евро от представителя одной из строительных компаний за нерасторжение договора на аренду земельного участка и несоздание препятствий во время застройки микрорайона.

Четырех посредников мэра правоохранители задержали в центре Киева, когда они перечисляли в отделении одного из банков первую часть взятки в размере 200 тысяч евро.

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Еще одного пособника сотрудники Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области задержали в одном из ресторанов, когда представитель застройщика передавал ему документы на имущественные права нежилой недвижимости общей площадью 2 800 квадратных метров стоимостью более 700 тысяч евро.

Мэра города сотрудники СБУ задержали в его служебном кабинете после передачи денег и документов.

В свою очередь прокуратура Киевской области опубликовала фотографии задержания, на которых в кабинете висит флаг Вышгорода.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Мэром Вышгорода является Алексей Момот, на выборах 2015 года баллотировавшийся от партии "Воля".