При низких закупочных ценах фермеру проще сжечь зерно, чем продавать

Генеральный директор частного сельскохозяйственного предприятия «АСКОН» (Запорожская область) Геннадий НОВИКОВ утверждает, что некоторые его коллеги заявляли о намерении уничтожить урожаи в знак протеста против низких закупочных цен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.НОВИКОВ сообщил сегодня в ходе расширенного совещания в правительстве по вопросам развития агропромышленного комплекса страны.

«В прошлом году 20 центнеров стоило столько же, сколько сегодня 36, если считать по фуражной пшенице, и что делать аграрию – он не знает. Есть примеры, когда фермеры хотели сжечь свой урожай в знак протеста против низких закупочных цен», - сказал Г.НОВИКОВ.

По его мнению, увеличение бюджета Аграрного фонда на 1 млрд. грн. является недостаточным для того, чтобы урегулировать закупочные цены.

В разговоре с корреспондентом УНИАН Г.НОВИКОВ уточнил, что о своем намерении сжечь урожай заявлял один из фермеров Запорожской области. «Эту ситуацию мы разрулили и этого не произошло. Для этого существуют и работают общественные организации, чтобы таких прецедентов не было», - пояснил он.

Г.НОВИКОВ также считает, что принятое сегодня решение правительства о пролонгации срока возврата сельхозпроизводителями кредитов до 1 января 2009 года позволит предупредить возможные в будущем попытки фермеров уничтожить урожай.