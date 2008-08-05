Полтавские фермеры собираются свезти зерно к ОГА и перекрыть трассы

Фермеры пикетируют Полтавскую облгосадминистрацию, требуя повлиять на зернотрейдеров, которым они вынуждены продавать зерно по заниженным ценам.

Как передает корреспондент УНИАН, пикетирующие считают, что Полтавская ОГА попустительствует зернотрейдерам.

«Мы недовольны бездействием руководства ОГА, которое играет на стороне спекулянтов-зернотрейдеров. Мы вынуждены продавать новый урожай по явно заниженным ценам зернотрейдарам. Это 600 грн. за тонну пшеницы», - сказано в обращении фермеров к руководству области.

В обращении фермеры также отмечают, что государство стимулирует спекуляцию на сельскохозяйственную продукцию. "Антимонопольный комитет бездействует, Госрезерв не закупает у селян зерно", - говорится в обращении.

Если ситуация не изменится, заявляют фермеры, они готовы перекрывать центральные автотрассы и свозить зерно к стенам Полтавской ОГА для продажи по обещанным государством ценам в Госрезерв.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр поручила Министерству финансов, Министерству аграрной политики и Государственной налоговой администрации по согласованию с зернотрейдерами установить минимальную закупочную цену при закупке непосредственно у производителей и упростить процедуру возврата НДС.

В свою очередь президент Украинской зерновой ассоциации Владимир КЛИМЕНКО сегодня на совещании в Кабмине среди причин снижения цен на зерно назвал транспортную составляющую, невозврат НДС, снижение курса доллара и падение мировых цен.

Как известно, сегодня в Украине сложилась критическая ситуация на рынке зерна. Трейдеры остановили закупки, цены упали.

Цены на фуражную пшеницу за последний месяц упала. За тонну такого зерна производителям при продаже с комбайна предлагают 700 грн., при продаже с элеватора за зерно платят на 20-30 грн больше. Для сравнения: ещё в начале июля цены были в полтора раза выше.

Справка УНИАН. По решению Министерства аграрной политики, минимальные закупочные цены на пшеницу 3-го класса в этом сезоне должны составлять 1543,02 грн за тонну (с НДС), 4-го — 1398,98 грн. Минимальная цена фуражной пшеницы должна составлять 1193,34 грн. за тонну.

Аграрному фонду из бюджета выделено 1,25 млрд. грн.

В этом году в Украине ожидается урожай зерновых в 43 млн. тонн.