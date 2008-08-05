Ющенко отреагировал на добрую весть из Кировограда

17:12, 05 августа 2008
Общество
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Президент отправил телеграмму

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил хлеборобов Кировоградской области с намолотом второго миллиона тонн зерна нового урожая.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в телеграмме В.ЮЩЕНКО на имя председателя Кировоградской облгосадминистрации Василия МОЦНОГО отмечается: «Эта хорошее известие – не только слова, а радость и гордость за сельских тружеников, за ваш тяжелый самоотверженный труд, за наше благосостояние».

В.ЮЩЕНКО пожелал хлеборобам «достатка и новых трудовых успехов на благо родной Украины».

 

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