Ющенко отреагировал на добрую весть из Кировограда

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил хлеборобов Кировоградской области с намолотом второго миллиона тонн зерна нового урожая.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в телеграмме В.ЮЩЕНКО на имя председателя Кировоградской облгосадминистрации Василия МОЦНОГО отмечается: «Эта хорошее известие – не только слова, а радость и гордость за сельских тружеников, за ваш тяжелый самоотверженный труд, за наше благосостояние».

В.ЮЩЕНКО пожелал хлеборобам «достатка и новых трудовых успехов на благо родной Украины».