Ющенко отреагировал на добрую весть из Кировограда
17:12, 05 августа 2008Общество
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Президент отправил телеграмму
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил хлеборобов Кировоградской области с намолотом второго миллиона тонн зерна нового урожая.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в телеграмме В.ЮЩЕНКО на имя председателя Кировоградской облгосадминистрации Василия МОЦНОГО отмечается: «Эта хорошее известие – не только слова, а радость и гордость за сельских тружеников, за ваш тяжелый самоотверженный труд, за наше благосостояние».
В.ЮЩЕНКО пожелал хлеборобам «достатка и новых трудовых успехов на благо родной Украины».
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