В Донецке убили девушку-оператора зала игровых автоматов

В Донецке мужчина, проигравший свои деньги на игровых автоматах, за отказ дать взаймы, жестоко убил 26-летнюю девушку-оператора игрового зала.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Донецкой области, тело девушки с множеством колото-резанных ранений было обнаружено в одном из залов игровых автоматов Донецка. Следствием было установлено, что убийство совершил 23-летний гражданин России, ранее судимый за угон, который приехал в Донецк в конце прошлого года.

С его слов стало известно, что в тот день он принёс будущей жертве деньги, которые ранее брал у неё в долг для игры. По этому поводу они вместе выпили, и он сел играть. Проиграв всё до копейки, он снова попросил приятельницу ссудить ему небольшую сумму ещё на одну ставку. В этот раз женщина отказала, чем вызвала недовольство клиента. Мужчина набросился на неё и стал душить, а затем нанёс её же ножом несколько ранений, оказавшихся смертельными. После этого злоумышленник забрал несколько сотен гривен выручки салона и скрылся.