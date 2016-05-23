Вместо мемориала погибшим в АТО: в Сумах протестовали против открытия скульптуры чиновнику (видео)

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Жители также пришли спросить у автора скульптуры, бывшего главного архитектора Сум Владимира Быкова, почему тот не дал разрешение на обустройство мемориала погибшим участникам АТО.

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"Быков уверяет - только придерживается стандартов и просит о представлении проекта мемориала на градостроительном совете", - говорится в сообщении.