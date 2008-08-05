Мостобуд опровергает домыслы по поводу авиационной аварии

Компания «Мостобуд» просит средства массовой информации не искажать ситуацию вокруг авиационной трагедии под Ивано-Франковском. Как заявил корреспонденту УНИАН советник председателя наблюдательного совета компании по связям со СМИ Виктор Коробков, СМИ транслируют по этому поводу абсолютно неподтвержденные данные, слухи и собственные домыслы. По его словам, грешно создавать сенсации на человеческих трагедиях. Тем более, что некорректная информация в СМИ вводит в заблуждение читателей и мешает объективному расследованию причин аварии.

Как сообщал УНИАН, 3 августа в Ивано-Франковской области разбился вертолет, принадлежащий ОАО “Мостобуд”. Погибли три человека. Трагедия произошла у села Черганивка Косовского района. Вертолет находился в Ивано-Франковской области в ходе подготовки к регистрации.

По словам представителя «Мостобуда», вертолет был приобретен в этом году для участия в работах на строительстве гидротехнических и транспортных сооружений. В соответствии с договором, компания-комиссионер должна направить представителя поставщика для сборки и летных испытаний машины. Только после этого, добавил собеседник Агентства, можно говорить о соответствующей регистрации вертолета и его дальнейшей эксплуатации.

В июне, в ходе подготовки к регистрации, «Мостобуд» заключил договор с ивано-франковским частным предпринимателем на проведение работ по покраске, нанесению регистрационных знаков и перетяжке салона пожарозащитным материалом. Работы в соответствии с договором выполнены, деньги за них перечислены, но акт приема «Мостобудом» не подписан. Поэтому вертолет находился в Ивано-Франковской области. В настоящее время идет расследование причин трагедии.