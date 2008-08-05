Путин об Украине, России и сельском хозяйстве

Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН считает, что Украина и Россия должны продолжить диалог по реализации совместной аграрной политики.

Как сообщается на сайте Президента РФ, об этом он заявил на заседании президиума правительства России, выслушав доклад министра сельского хозяйства РФ Алексея ГОРДЕЕВА по итогам встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО 1 августа в Днепропетровской области.

«С ней у нас состоялся очень обстоятельный разговор по поводу интенсификации отношений в сельском хозяйстве, агропромышленном комплексе. Рассматривались вопросы поддержки интеграционных процессов. Надо сказать, что бизнес сейчас проявляет интерес к этому, пошли взаимные инвестиции. Кроме того, есть инновационные проекты, с учетом того, что аграрная наука имеет у нас довольно большую совместную историю. Мы говорили о координации на продовольственных рынках, в частности по зерну, сахару, мясной продукции», - отметил А.ГОРДЕЕВ.

В целом, по его словам, прозвучала мысль о том, что «мы подходим к взаимному пониманию совместной аграрной политики». А.ГОРДЕЕВ подчеркнул, что ни в коем случае нельзя «переходить к возможным торговым войнам, а такие элементы у нас наблюдаются».

В свою очередь В.ПУТИН заявил, что если говорить о единой экономической политике, в отдельных отраслях либо в целом, то «нужно говорить и о гармонизации таможенных режимов, процедур, ставок». «Без этого никакой единой политики быть не может - это совершенно очевидный факт. Поэтому нужно продолжать диалог с нашими коллегами и по этому направлению тоже», - отметил В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, встреча А.ГОРДЕЕВА и Ю.ТИМОШЕНКО состоялась 1 августа в Днепропетровской области в рамках выставки "Всеукраинский день поля-2008“.

А. ГОРДЕЕВ высказал мнение, что Украина и Россия должны более тесно сотрудничать в области сельского хозяйства и, в частности, Россия должна заменять импорт некоторой сельхозпродукции из других стран импортом из Украины.