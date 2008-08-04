Генконсул Чехии передал Прикарпатью гуманитарную помощь

Генеральный консул Чешской Республики во Львове Ладислав ГРАДИЛ сегодня передал Прикарпатью гуманитарную помощь на сумму 300 тыс. гривен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Ивано-Франковского облсовета Игоря ОЛИЙНЫКА, сегодня же эту помощь доставили в подтопленный наводнением Тлумацкий район.

Во время встречи с председателем областного совета и первым заместителем председателя облгосадминистрации Юрием БОДОРЯКОМ Л.ГРАДИЛ попросил, чтобы привезенный гуманитарный груз попал в те села, население которых больше всего пострадало от наводнения.

По словам дипломата, Чешская Республика передала пострадавшей Ивано-Франковской области насосы для откачивания воды, а также матрасы, спальные мешки, одеяла, постельное белье.

В свою очередь И.ОЛИЙНЫК поблагодарил Чешскую Республику за гуманитарную помощь и заверил, что власти Ивано-Франковской области очень ответственно относятся к распределению любой помощи пострадавшим жителям края, в частности, и к помощи от дружеских иностранных стран, которая поступает в регион. По словам председателя облсовета, эта помощь сегодня же попадет в пострадавшие села Тлумацкого района, в частности, в село Петрилив, где стихия разрушила 16 домов.