Гройсман выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета EgyptAir

Об этом сообщает Правительственный портал.

«В Украине с глубокой скорбью восприняли известие о катастрофе пассажирского самолета авиалиний «EgyptAir», которая привела к многочисленным человеческим жертвам», - говорится в телеграмме. - Вместе с Вашими соотечественниками мы разделяем чувство скорби тех, кто потерял своих родных и близких.

От имени Правительства Украины и от меня лично прошу передать семьям погибших глубокие соболезнования и слова искренней поддержки в эту нелегкую минуту».

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Как сообщал УНИАН, рейс MS804 авиакомпании EgyptAir, летевший из Парижа в Каир, исчез с радаров диспетчеров над восточной частью Средиземного моря. На борту лайнера находилось 56 пассажиров и 10 членов экипажа.

Спасательные команды из Египта и Греции работают в районе, откуда экипаж последний раз выходил на связь с землей.

По данным источников военного ведомства Греции, греческие суда, ведущие поиск в Средиземном море, обнаружили пластиковые обломки бело-красного цвета в южной части моря у острова Карпатос.

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Египетский самолет обнаружил с воздуха обломки оранжевого цвета на юго-восток от острова Крит.

Ранее в СМИ прозвучала информация о том, что территория вокруг острова Карпатос возможное место катастрофы лайнера А320 компании EgyptAir.