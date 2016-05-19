На Львовщине задержали пьяного водителя за рулем угнанного с автомойки внедорожника
В среду, 18 мая, на автодороге Киев-Чоп, возле населенного пункта Дулибы Стрыйского района, патрульные остановили водителя автомобиля Mitsubishi Outlander, который, как выяснилось, был в нетрезвом состоянии, а внедорожник ранее был похищен с автомойки в Трускавце.
Об этом сообщает патрульная полиция Львова.
Патрулируя на трассе, экипаж заметил, как автомобиль Mitsubishi Outlander не включил световой указатель поворота, меняя полосу движения. За это его и остановили.
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Проверка на алкотестере установила – 1.03 промилле. У водителя не было никаких документов на управление транспортным средством. У патрульных возникло подозрение, что автомобиль может не принадлежать этому мужчине.
На 36-летнего водителя составили админматериалы за нарушение правил дорожного движения и управление автомобилем в нетрезвом виде. Впоследствии его доставили в Стрыйский отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.
Данный гражданин ранее судим и уже отбывал наказание в местах лишения свободы. Выяснилось, что упомянутый автомобиль угнали с автомойки в городе Трускавец.
Следовательно, патрульные нашли автомобиль еще до того, как владелец узнал о его похищении. Под вечер, 41-летний житель Дрогобычского района написал заявление об угоне.