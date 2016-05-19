На Львовщине задержали пьяного водителя за рулем угнанного с автомойки внедорожника

Об этом сообщает патрульная полиция Львова.

Патрулируя на трассе, экипаж заметил, как автомобиль Mitsubishi Outlander не включил световой указатель поворота, меняя полосу движения. За это его и остановили.

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Проверка на алкотестере установила – 1.03 промилле. У водителя не было никаких документов на управление транспортным средством. У патрульных возникло подозрение, что автомобиль может не принадлежать этому мужчине.

На 36-летнего водителя составили админматериалы за нарушение правил дорожного движения и управление автомобилем в нетрезвом виде. Впоследствии его доставили в Стрыйский отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Данный гражданин ранее судим и уже отбывал наказание в местах лишения свободы. Выяснилось, что упомянутый автомобиль угнали с автомойки в городе Трускавец.

Следовательно, патрульные нашли автомобиль еще до того, как владелец узнал о его похищении. Под вечер, 41-летний житель Дрогобычского района написал заявление об угоне.