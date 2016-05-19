В Кабмине исключают возможность передачи Евровидения-2017 другой стране

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщила его пресс-служба.

"Украина будет проводить Евровидение-2017 на своей территории. И сделает это на высшем уровне, несмотря на тяжелое финансовое положение. Другие варианты даже не обсуждаются", - сказал он.

По его словам, в правительстве будут обсуждаться вопросы источников финансирования конкурса, будет выбираться город, который наилучшим образом сможет принять Евровидение-2017.

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"Но никаких вопросов о передаче проведения конкурса другой стране и быть не может! Евровидение-2017 пройдет в Украине!" - подчеркнул Розенко.

Напомним, в среду, 18 мая, министр финансов Александр Данилюк предположил, что Украина может передать право на проведение Евровидения другой стране из-за слишком высокой стоимости этого конкурса.

"В силу специфики своей работы я должен думать о бюджете. Я призываю трезво оценить возможности и выгоды Евровидения и напоминаю, что проект должен быть финансово обоснованным. 1 миллиард гривен (в который стоимость оценили эксперты) – это огромная сумма. В конце концов, мир знает пять примеров передачи права на проведение конкурса. Например, Франция в 1960 году передала его Британии", – написал он.