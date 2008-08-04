Анжелина Джоли показала своих новорожденных детей (фото)

Таблоиды People и Hello! опубликовали первые фотографии новорожденных детей Анжелины Джоли и Брэда Питта.

Американский People и британский Hello! заплатили за снимки 14 миллионов долларов.

Все средства, вырученные от продажи фотографий, пойдут на благотворительность, сообщает Сегодня.

На эксклюзивных фотографиях, за которыми «охотились» тысячи изданий, изображена счастливая мать Джоли с мужем Брэдом Питтом, новорожденными близнецами Ноксом Леоном и Вивьен Марчелиной, а также с четырьмя другими детьми - усыновленными Мэддоксом, Паксом и Захарой, а также с собственной дочерью Шило Нувель.

Из 19-страничного «фотоальбома» пока доступны только обложкиизданий.