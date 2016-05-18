Труханов: Разговоры о моем "двойном-тройном" гражданстве оказались фикцией (документ)

Копию соответствующей справки генерального консульства России в Одессе он опубликовал на своей странице в Facebook.

"В своем недавнем интервью глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк сообщил, что в ведомстве отсутствует информация относительно моего выхода из гражданства Украины. Также Соколюк говорит, что "единственный путь для установления наличия иностранного гражданства у той или иной личности - официальный документ от дипломатического представительства иностранного государства", - написал Труханов.

В связи с этим мэр и опубликовал данный документ.

"Вполне ожидаемо, что все разговоры по поводу моего "двойного-тройного" гражданства на деле оказались фикцией. Документы, которые были растиражированы моими оппонентами в СМИ, - обычные фейки", - отметил он.

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По словам Труханова, правоохранительные органы должны как можно скорее "разобраться, кто их изготавливает, принять необходимые меры и остановить преступную деятельность провокаторов, штампующих подобные фальшивки".

Как сообщал УНИАН, 6 апреля руководители Одесской ОГА обратились к президенту Украины и руководству правоохранительных ведомств с просьбой безотлагательно проверить информацию о наличии у Труханова российского гражданства, которую 4 апреля распространил ряд СМИ.

15 апреля экс-депутат Верховной Рады нынешнего созыва Егор Фирсов обнародовал фотокопии документов о российском гражданстве мэра Одессы, при этом, согласно им, у Труханова имеется два паспорта - с регистрацией в Дагестане и в Московской области.

27 апреля, перед началом сессии Одесского горсовета Труханов заявил, что получил ответ из генерального консульства РФ в Одессе о том, что не является гражданином России и не обращался за получением гражданства.