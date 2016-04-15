Фирсов опубликовал доказательства российского гражданства мэра Одессы Труханова

Об этом он написал в своем блоге на сайте издания "Украинская правда".

"Управление Службы безопасности Украины в Одесской области заявило что у мэра Одессы Труханова нет российского паспорта. Якобы он был допрошен по этому поводу, все отрицал, и это послужило основанием для громкого заявления СБУ. Я "восхищаюсь" такой работой службы", - написал Фирсов.

По его мнению, "все это лишний раз доказывает, что между бандитами, сепаратистами и властью заключен договор".

"Когда центральная власть заинтересована в расследовании, прокуратура и СБУ действуют очень быстро и жестко. Вспомните как минимум недавнее преследование Виталия Касько. Если СБУ не умеет работать, я им помогу", - подчеркнул экс-депутат.

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По данным, полученным Фирсовым, у мэра Одессы, исходя из документов, есть даже 2 российских паспорта: один выдан в Московской области, а другой в Дагестане.

"Так что после Донецка кадыровцы вполне возможно "приедут освобождать" Одессу. Труханов якобы терял паспорт, это послужило причиной получения нового", - написал он, попросив считать данную публикацию его официальным обращением в правоохранительные органы.

"Я конечно подам и письменное заявление, но требую немедленной реакции силовиков. Я прекрасно знаю, что такое мэр-сепаратист. Я и миллионы моих земляков потеряли свой дом из-за таких вот чиновников с российскими паспортами. Если Труханов будет оставаться мэром, уже завтра может возникнуть Одесская Народная Республика", - добавил экс-нардеп.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля руководство Одесской областной государственной администрации обратилось к президенту Украины и руководству правоохранительных ведомств безотлагательно проверить информацию о российском гражданстве городского головы Одессы Труханова.

В тексте официального обращения, в частности, отмечалось, что 4 апреля ряд СМИ распространили информацию о наличии у Труханова паспорта гражданина РФ, а также о якобы участии мэра непосредственно и через аффилированных лиц в создании оффшорных компаний на территории Панамы и Британских Виргинских островов, которые в последние годы выполняли ремонтные и другие работы за счет средств бюджета Одессы.

В тексте акцентируется на «чрезвычайном общественном резонансе и значимости представленной информации».

4 апреля пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что ведомство проверяет информацию, появившуюся в СМИ, о якобы двойном гражданстве и наличии российского паспорта у городского головы Одессы, а впоследствии, 7 апреля, на своей странице в Facebook она опубликовала сообщение пресс-центра Управления СБУ в Одесской области, в котором отмечалось: «Был допрошен Геннадий Труханов, который отрицал наличие у него российского паспорта».

В то же время в пресс-релизе СБУ отмечалось, что центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере гражданства, является Государственная миграционная служба. Именно она в соответствии со ст. 24 закона «О гражданстве» осуществляет регулятивные отношения между государством и гражданином о получении украинского гражданства, определяет основания для его прекращения. Часть заявления, которая содержит обвинения в связях с организованной преступностью и наличии оффшорных счетов, передана в полицию и фискалам.