В Черкассах СБУ выявила растрату 2,5 миллионов гривень, выделенных на ремонт детсадов

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Черкасской области, в прошлом году чиновники департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета заключили ряд договоров с частным предпринимателем и предприятием о замене окон в дошкольных учебных заведениях города по завышенным ценам и без проведения тендерных процедур.

Правоохранители выяснили, что в финансовые документы были внесены завышенные данные о стоимости строительных материалов. Таким образом чиновники растратили почти 2,5 млн грн из городского бюджета.

На минувшей неделе следователем СБУ было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 УКУ (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах).

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Продолжаются оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к растрате бюджетных средств. Приднепровский райсуд Черкасс удовлетворил ходатайство следователя и предоставил временный доступ к документам, находящимся в распоряжении департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета.