На строительство станции метро "Победа" в Харькове дополнительно выделено 30 миллионов гривень

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняли депутаты во время внеочередной сессии горсовета сегодня, 17 мая.

В горсовете отметили, что из бюджета города на завершение строительства станции метро «Победа» в 2016 году было выделено 230 млн грн.

Завершить строительство 30-й станции харьковского метро планируется в августе нынешнего года.

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Справка УНИАН. «Победа» - будущая 30-я станция Харьковского метрополитена, которая сейчас строится. Станция будет расположена на Алексеевской линии метро, сразу за станцией «Алексеевская» и станет конечной этой линии. Возле станции расположен Алексеевский рынок, трамвайная линия по проспекту Победы и разворотный круг троллейбусов.

Харьковский метрополитен - второй по количеству станций и длине линий в Украине. Перевозит в год до 282 млн. пассажиров. Метрополитен введен в эксплуатацию 23 августа 1975 года. Общая длина линий составляет около 35,6 км. В настоящее время харьковское метро насчитывает 29 станций, которые располагаются на трех линиях: Холодногорско-заводской, Салтовской и Алексеевской.