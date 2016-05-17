На строительство станции метро "Победа" в Харькове дополнительно выделено 30 миллионов гривень
Харьковский горсовет на строительство станции метрополитена «Победа» дополнительно выделил 30 млн грн.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняли депутаты во время внеочередной сессии горсовета сегодня, 17 мая.
В горсовете отметили, что из бюджета города на завершение строительства станции метро «Победа» в 2016 году было выделено 230 млн грн.
Завершить строительство 30-й станции харьковского метро планируется в августе нынешнего года.
Читайте такжеЕБРР подтвердил участие в строительстве Харьковского метро – горсовет
Справка УНИАН. «Победа» - будущая 30-я станция Харьковского метрополитена, которая сейчас строится. Станция будет расположена на Алексеевской линии метро, сразу за станцией «Алексеевская» и станет конечной этой линии. Возле станции расположен Алексеевский рынок, трамвайная линия по проспекту Победы и разворотный круг троллейбусов.
Харьковский метрополитен - второй по количеству станций и длине линий в Украине. Перевозит в год до 282 млн. пассажиров. Метрополитен введен в эксплуатацию 23 августа 1975 года. Общая длина линий составляет около 35,6 км. В настоящее время харьковское метро насчитывает 29 станций, которые располагаются на трех линиях: Холодногорско-заводской, Салтовской и Алексеевской.