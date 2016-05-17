СБУ задержала завербованную "ЛНР" жительницу Трехизбенки, планировавшую теракт (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудники спецслужбы совместно с полицией задержали террористку непосредственно перед попыткой взорвать гранату в людном месте.

Боевики «ЛНР» завербовали жительницу расположенного на линии разграничения села Трехизбенка Новоайдарского района как информатора и пособницу.

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На протяжении длительного времени она передавала руководителю одного из бандформирований информацию о перемещении и дислокации военной техники и личного состава украинских подразделений.

Также террористка пыталась вербовать украинских бойцов и готовилась к проведению терактов на Луганщине.

Неотложные оперативно-следственные действия продолжаются.