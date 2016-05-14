На Черниговщине переселенка получила условный срок за антиукраинскую агитацию в интернете

Об этом сообщает пресс-группа Управления Службы безопасности Украины в Черниговской области.

Согласно сообщению, в 2014 году женщина переехала из временно оккупированных территорий к родственникам на Черниговщину и, имея статус переселенки, получала социальные выплаты от украинского государства. В то же время она через социальную сеть продолжала регулярно поддерживать связи с террористами «ДНР/ЛНР».

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Террористы присылали агитаторше материалы пропагандистского характера, которые содержали призывы к активной обороне «ДНР/ЛНР» и «Новороссии», сопротивлению действиям подразделений Вооруженных сил Украины и украинских добровольческих батальонов. Антиукраинские "агитки" злоумышленница публиковала в созданных ею группах в российских соцсетях. Сотрудники СБУ разоблачили сообщницу террористов в апреле 2016 года.

Приговором суда женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с установлением испытательного срока 2 года.

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