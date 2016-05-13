В харьковском парке "поселились" два гнома

Об этом сообщает izvestia.kharkov.ua.

Отныне центральную башню в парке Горького украшают сказочные персонажи - два гнома. Они, по словам администрации парка, будут отчислять для харьковчан точное время.

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Сказочные герои высотой более полутора метра. В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького сказочные герои вместе с колокольней расположились на крыше нового здания. Возле колеса обозрения.