В харьковском парке "поселились" два гнома
19:19, 13 мая 2016Общество
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Новые интересные достопримечательности продолжают и дальше появляться в харьковском Диснейленде.
Сказочные герои высотой более полутора метра / izvestia.kharkov.ua
Об этом сообщает izvestia.kharkov.ua.
Отныне центральную башню в парке Горького украшают сказочные персонажи - два гнома. Они, по словам администрации парка, будут отчислять для харьковчан точное время.
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Сказочные герои высотой более полутора метра. В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького сказочные герои вместе с колокольней расположились на крыше нового здания. Возле колеса обозрения.
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