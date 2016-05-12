В Харькове "скорая" с пациентами попала в ДТП: пострадали водитель и врач

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Харькова, авария с участием кареты "скорой" и иномарки произошла вечером 11 мая на пересечении улиц Роганская и Плиточная.

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По данным полиции, автомобиль медиков ехал в больницу №30. Во время движения в салоне находилась мать с полуторагодовалым ребенком. Двигаясь по улице Роганской на зеленый свет светофора и с включенными проблесковыми маячками, водитель "скорой" заметил, как по улице Плиточная на большой скорости движется автомобиль Skoda Oktavia.

Водитель легковушки допустил столкновение со "скорой". В результате ДТП медицинский автомобиль развернуло и отбросило на деревянную опору. Пострадали водитель "скорой" и врач. Их доставили в больницу. Мать и ребенок не пострадали. По предварительным данным водитель легковушки был пьян. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.