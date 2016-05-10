Ни один госорган не предлагал Джамале помощь в подготовке к Евровидению - PR-директор

Об этом заявил PR-директор певицы Денис Козловский в интервью Главкому.

"Абсолютно никто из государственных органов к нам не обращался и не предлагал никакой помощи. Речи о финансировании не было, с нами никто на эту тему не контактировал", - подчеркнул он.

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Козловский сообщил, что большую часть бюджета затрат взял на себя один из украинских телеканалов, а именно визовое сопровождение, перелет, гостиницу, суточные для десяти человек, а также постановку номера и производство одного из сценических костюмов.

"Кроме этого, дополнительными статьями расходов стали графика, которую нам подготовила известная на весь мир украинская компания Front Pictures, лучшие на рынке гример и стилист-парикмахер, а также сувенирная продукция: футболки, диски, плакаты в фирменных тубусах, открытки, браслеты", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, украинская певица крымско-татарского происхождения Джамала, которая представляет Украину в этом году на международном песенном конкурсе Евровидение, накануне полуфиналов по последним ставкам букмекеров находится среди основных претендентов на победу.