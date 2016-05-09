Джамала на церемонии открытия Евровидения-2016 (фоторепортаж)

Церемония состоялась в ратуше столицы Швеции Стокгольме вечером 8 мая.

Фотографии с мероприятия певица Джамала выложила на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, Джамала поборется за право выступать в финале песенного конкурса Евровидение-2016 во втором полуфинале 12 мая. Украинская певица крымско-татарского происхождения выступит под номером 14 и исполнит песню "1944", в которой она рассказывает историю депортации своей семьи из Крыма в середине прошлого века.

Первую репетицию в Стокгольме певица провела 5 мая.